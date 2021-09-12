Mısır silaj makinesine kaptırdığı sol bacağı parçalandı

Mısır hasadı yapılan tarlada, bacağını mısır silaj makinesine kaptıran 40 yaşındaki adamın sol bacağı parçalandı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki köyde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan 40 yaşındaki Sabri Ergin isimli adamın sol bacağını henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü mısır silaj makinesi kaptı.

Kanlar içinde kalan Ergin’in durumunu gören tarladaki diğer çalışanlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

BACAĞI MAKİNE İÇERİSİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ergin’in bacağının makine içerisinde olduğunu ve çıkaramadığını görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri istedi.





BACAĞININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ PARÇALANDI

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir uğraşın ardından makinenin bazı yerlerini sökerek Ergin’in parçalanan bacağını makinenin içinde çıkarmayı başardı.





YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Ergin ardından olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerden bacağının büyük bir bölümün parçalandığı belirlenirken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.





İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



