Mısır'da gemiye binen Türk mühendis Yiğit Acar 2 yıldır kayıp Suez Limanı'ndan açılarak Akdeniz'e gitmesi planlanan gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar'ın kamarasında, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numunelerde Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.

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DHA

Bindiği gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar, ardında kocaman bir bilmece bıraktı.

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alarak Portekiz'in Porto Limanı'na gidecek olan gemide kaybolduğu düşünülen Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Yiğit Acar'ın, 7 Eylül 2022'de gemide olmadığı tespit edildi.

MÜHENDİSİN İZİNE RASTLANMADI

Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı.

Kaybolduğu gün gemide görüldüğü öne sürülen mühendis için gidilen rota üzerinde arama yapıldı.

Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da girişimleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, mühendisin izine rastlanmadı.

TÜRKİYE'YE GELEN GEMİDE, MÜHENDİSİN DNA'SI BULUNAMADI

Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i, Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a, buradan da Şebinkarahisar Savcılığı'na gönderilirken, Türkiye kara sularına giren gemide Acar'ın kaldığı kamarasından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numuneler incelendi.

Kameradaki yataktan sürüntü örneklerinin yetersiz çıktığı incelemede, Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.

'OĞLUM GERÇEKTEN GEMİYE BİNDİ Mİ'

Giresun'daki ailesi henüz izine rastlanamayan oğullarının yolunu umutla beklerken, Acar'ın annesi Arzu Acar, son gelişmeyle oğlunun gemiye binip, binmediğinin belirlenmesini istedi. Arzu Acar, "Tam 2 yıl olacak; oğlumdan hala hiçbir haber, hiçbir ilerleme yok. Ne savcılık kanalıyla ne adli kanalda ne de bizim başka etraftan bulduğumuz kişiler tarafından hiç kimseden hala hiçbir ses yok.

Herkes suskunlukta. Oğlum kaybolduktan 15 gün sonra gemi, ilk Portekiz'e gidiyor. Orada polisler tarafından, Interpol tarafından bir baskın yapılarak araştırma yapılıyor. Ama onun sonucu halen elimize geçmedi. Oğlum gerçekten gemide miydi? Gemiye bindi mi? 2 yıldır hiçbir şeyden haberimiz yok." dedi.

"KİMSENİN İFADESİNE GÜVENMİYORUM"

Kimsenin ifadesine güvenmediğini söyleyen Acar, "Son incelemelerde 'DNA yok' deniliyor. Fakat bize ilk kaptan 'Yiğit'in odasını adli olay olduğu için kilitledik, kapalı' demişti. Peki, bu oda kapalıysa, kilitliyse son Türk polislerinin yaptığı aramada DNA eşleşmesi nasıl olmadı? DNA, 8-9 ayda bozulamaz.

Benim oğlum acaba o kamarada hiç kalmadı mı? Benim oğlum gemiye hiç binmedi mi? Herkesten, her şeyden şüpheleniyorum. Kimsenin ifadesine de güvenmiyorum. Önce oğlumun gemiye bindiğini kanıtlasınlar; kesin bilelim. Ondan sonra da ne olduğuna bakalım." diye konuştu.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Oğluyla ilgili tüm görüntülere ulaşmak istediğini belirten Acar, "Onunla ilgili bütün görüntüleri istiyorum. Mısır uzak, yabancı ülkeye ulaşamayız, zor olur. Oğlumun gemideki görüntüleri istiyorum.

Lütfen artık bize de kulak versinler. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de bu Türkiye'nin bir evladıyız. Oğlumuzu vatana, millete hayırlı bir şekilde yetiştirdik.

"YİĞİT GELİNCE EVİMİZE GÜNEŞ GİRECEK"

Oğlumuza ahlaksızlık, hırsızlık öğretmedik. Onu okuttuk, üniversiteyi bitirdik, mühendis oldu, işe başladı. Evimizde salonunun güneşliği, perdesi halen kapalı.

Yiğit gittiği günden beri salonumuza güneş girmedi. İnşallah Yiğit geldiği zaman perdeyi açacağız; o günleri bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)