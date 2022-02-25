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- MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine operasyon: 3 örgüt mensubu yakalandı
MİT ve emniyetten DEAŞ'ın finans şebekesine operasyon: 3 örgüt mensubu yakalandı
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
- İHA
- 25.02.2022 - 16:09
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.