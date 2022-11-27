Yeniköy’de süratli şekilde seyir halinde olan motosikletli, karşı yönden otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy’de meydana gelen olayda, sürücü Orhan Özel otomobiliyle Tarabya istikametine doğru seyretmeye başladı.

O esnada motosikletiyle süratli şekilde seyreden Yavuz Kara, karşı yönden gelen Özel idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Havada takla attı

Kaza sonucu havalanarak defalarca takla atan motosikletli Kara, yere savrularak ağır şekilde yaralandı.



Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yeniköy’de motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı ViDEO

Ameliyata alındı

İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kara’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan gencin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sürücü serbest bırakıldı

Olayla ilgili emniyete götürülen otomobilin sürücüsü Orhan Özel ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.