Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.027
-0.20%
BTXN Coin
5.78
-0.34%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı

    Yeniköy’de süratli şekilde seyir halinde olan motosikletli, karşı yönden otomobille kafa kafaya çarpıştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy’de meydana gelen olayda, sürücü Orhan Özel otomobiliyle Tarabya istikametine doğru seyretmeye başladı.

    O esnada motosikletiyle süratli şekilde seyreden Yavuz Kara, karşı yönden gelen Özel idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

    Havada takla attı

    Kaza sonucu havalanarak defalarca takla atan motosikletli Kara, yere savrularak ağır şekilde yaralandı. 

    Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yeniköy’de motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı ViDEO

    motosiklet kaza

    Ameliyata alındı

    İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kara’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

    Hemen ameliyata alınan gencin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    motosiklet kaza

    Sürücü serbest bırakıldı

    Olayla ilgili emniyete götürülen otomobilin sürücüsü Orhan Özel ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    motosiklet kaza


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Makine ihracatı rekor kırdı
    Ekonomi

    Makine ihracatı rekor kırdı

    Güney Kore'de helikopter düştü: 5 kişi öldü
    Dünya

    Güney Kore'de helikopter düştü: 5 kişi öldü

    Görüş Bildir