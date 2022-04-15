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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • 15.04.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 10:09
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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman komandoların, harekat bölgelerindeki başarılı mücadelesi devam ediyor.

    Bölücü terör örgütüne geçit vermeyen Türk Askeri, kararından dönmeyecek.

    Her geçen gün terörislerin birer birer kökünü kazıyan askerlerden bir başarılı haber daha duyruldu.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 3 teröristin daha öldürüldüğü bildirildi.

    "Taciz areşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."


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