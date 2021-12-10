Euro
15.6968
0.65%
Dolar
13.9049
0.85%
Altın
791.95
0.6%
Borsa
2.017
-0.71%
Bitcoin
700.893
1.46%
BTXN Coin
44.90
6.87%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Hudut birliklerinde 4 kişi yakalandı

    Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
    • AA
    • 10.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut birliklerinde 4 kişi yakalandı

    Hudutlarda yoğun denetimler sürüyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen kişilerin yakalandığını duyurdu.

    PKK VE FETÖ ÖRGÜTÜ 4 KİŞİ YAKALANDI

    MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

    Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    Hudut birliklerinde 4 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir