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Hudut birliklerinde 4 kişi yakalandı
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
- AA
- 10.12.2021 - 13:56
- Güncelleme : 10.12.2021 - 14:14
Hudutlarda yoğun denetimler sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen kişilerin yakalandığını duyurdu.
PKK VE FETÖ ÖRGÜTÜ 4 KİŞİ YAKALANDI
MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.