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    MSB: Kütahya'da orman yangını için 8 helikopter görevlendirildi

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yangın bölgesine sevk edilen İHA ile yangın söndürme çalışmalarının havadan takip edildiği ve koordinasyon için görüntü aktarımı yaptığı bildirildi.
    • 25.07.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:41
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    MSB: Kütahya'da orman yangını için 8 helikopter görevlendirildi

    Kütahya'da devam eden orman yangınının ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 8 helikopter, yangın söndürme faaliyetlerine katılmak üzere Kütahya'ya gönderildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Helikopterlerimiz bölgeye intikal etti"

    "Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Havacılık Komutanlığımız tarafından İzmir’den ve Isparta’dan toplam 8 adet helikopter görevlendirildi. Yangın söndürme teçhizatına sahip olan helikopterlerimiz bölgeye intikal etti.

    Ayrıca Emet’te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapılıyor. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay K.lığımızdan görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi."

    Paylaşımda, yürütülen çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.

    MSB: Kütahya da orman yangını için 8 helikopter görevlendirildi #1

    MSB: Kütahya da orman yangını için 8 helikopter görevlendirildi #2

    MSB: Kütahya da orman yangını için 8 helikopter görevlendirildi #3


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