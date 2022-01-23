Mudanya’da limandaki tekneler battı

Aşırı yağmur nedeniyle limanda batan bazı terk edilmiş gemiler , bölgeye istenilen vinçler yardımıyla denizden çıkarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağışlardan sonra Arnavutköy Balıkçı Barınağı’nda terk edilen bazı tekneler, su alarak battı.

Batan tekneler balıkçılar tarafından temin edilen vinçle denizden çıkarılarak, içine dolan sular boşaltıldı.

BATAN TEKNELER TESPİT EDİLİP, DENİZDEN VİNÇLERLE ÇIKARILDI

Mudanya Balıkçı Barınağı yetkilileri, tüm gün ve gece devam eden yağışlardan sonra içerisi yağmur suyu ile dolan birçok tekneyi tespit ederek, sahiplerine bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

YETKİLİLER TEKNE SAHİPLERİNİ UYARDI

Yetkililer ayrıca, önümüzdeki günlerde de yağışların devam edebileceğini belirterek, tekne sahiplerinin teknelerinin batmaması için bağlantılarını ve su doluluk durumlarını kontrol etmelerini istedi.

















