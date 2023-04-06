Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te küçük Arel'in kaybıyla ilgili yapılan konuşmada sinirlerine hakim olamayarak ağlamaya başladı. Anlı, "Pazarda 10 liralık havlunun burada iki kişinin hayatı gitmiş 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış hala havlu konuşuyorsunuz" dedi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, birbirinden değişik konuları ele almaya devam ediyor.

Ancak bu kez işlenen konuya Müge Anlı'nın verdiği tepki gündem oldu.

Programa başvuran Aydın ve Hamidiye çifti 3 yaşındaki torunları Arel’i arıyordu. Küçük Arel’in anne ve babası, feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dünürler yüzleşti, ortalık karıştı

Arel’e anneannesi ve dedesi bakmaya başladı. Bir süre sonra ortadan kaybolan Arel’in, dünürleri tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Dünürlerin de stüdyoya gelmesiyle dünürler arasında karşılıklı olarak tartışma başladı.

Tüm stüdyoyu birbirine katan tartışmada, Arel’in ölen anne babasının kefen parası sorulunca Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı.

Sinirlerine hakim olamayıp ağladı: Küçük çocuk ortada kalmış siz kefen parası diyorsunuz

Anlı, canlı yayında, “Pazarda 10 liralık havlunun burada iki kişinin hayatı gitmiş 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış hala havlu konuşuyorsunuz. Küçük çocuk ortada kalmış siz kefen parası diyorsunuz. O çocuğa yazık, o çocuğun annesine yazık.” ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğuldu.

O anlar kameralara böyle yansıdı.