65 yaşında 5 çocuk babası Cengiz Günsar ile kaçan 38 yaşındaki Esra Atalay’ın annesi, stüdyoda feryat etti. Esra Atalay’ın yayına katılmasıyla çıkan kargaşa, Müge Anlı’yı isyan ettirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Ağustos günü ekranlara dönerek yeni sezon yayınlarına başladı.

Yeni sezonda da birbirİnden ilginç olayları ekrana taşıyan programa, 65 yaşındaki 5 çocuklu Cengiz Günsar ile kaçan 38 yaşındaki Esra Atalay damga vurdu.

Kocaeli’de yaşanan olayda 5 çocuklu ve evli adamın daha önce 30’lu ve 40’lı yaşlarda 3 kadını kaçırdığı, Esra Atalay’ı ise önce oğluna istediği ortaya çıktı.

Esra Atalay’ın annesi programda kızına seslenerek geri dönmesini istedi.

"ESRA BENİ KAÇIRDI"

Yayına bağlanan Cengiz Günsar, Esra Atalay’ı kaçırmadığını iddia ederek “Esra beni kaçırdı.” dedi.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Günsar, Esra Atalay’ı 21 yaşından itibaren kendisinin büyüttüğünü, mutlu olduklarını, karısından boşanacağını söyledi.

Esra Atalay da dini nikah yaptıklarını belirterek iddiaları kabul etti.

SESLER YÜKSELDİ

Acılı anne, kızını geri dönmeye ikna etmek için stüdyoda feryat etti.

Üstü başı dağılan kadın, programa bağlanan kızı ile görüşürken sesler yükseldi.

Çıkan tartışma ortamı Müge Anlı’yı da zor durumda bıraktı.

Müge Anlı programda isyan etti: Yeter kafam almıyor VİDEO



"YETER BENİM KAFAM ALMIYOR"

Müge Anlı, “ Yeter benim kafam almıyor. Benim başım tutuyor. Bir sakin lütfen.” diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.