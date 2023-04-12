Müge Anlı'da duygusal anlar: Annesinin fotoğrafını ilk defa gördü, fenalaştı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e terk edildiği annesini bulmak için canlı yayına çıkan 18 yaşındaki genç, annesinin fotoğrafını ilk kez görünce fenalık geçirdi. İsminin Şevket olduğu öğrenilen genç, daha sonra ise annesinin vefat ettiğini öğrendi.

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine birbirinden değişik konular ele alınmaya devam ediyor.

Son olarak 18 yaşında Eskişehir'de çobanlık yaparak geçimini sağlayan Şevket Gül isimli şahıs, programa başvurdu.

Gül, kendisini 6 aylıkken babaannesine bırakıp giden annesini bulmak için milyonların önüne çıktı.

"İnsan kendini çok yalnız hissediyor: Bir evladı ayakta tutan şey anne sevgisidir"

Yıllardır anne sevgisine hasret büyüyen Şevket Gül, "Beni babaannem büyüttü, o öldükten sonra da yalnız kaldım. İnsan kendisini çok yalnız hissediyor. Bir derdim olduğunda anneme anlatmak, bana sarılmasını ve kokusunu içime çekmeyi isterdim. Bir evladı ayakta tutan şey anne sevgisidir." diyerek herkesi duygulandırdı.

18 yaşındaki Şevket'in anneannesi, dedesi ve dayısı Müge Anlı'ya ulaşarak gence sahip çıkmak istedi.

İlk kez fotoğrafını gördü: Fenalaştı

Anlı da bugünkü canlı yayında Şevket'e hiç görmediği annesinin fotoğrafını hediye etti.

İlk kez annesini gören Şevket ise canlı yayında fenalaştı.

2016'da hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Şevket'in hiç görmediği annesinin, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yıllar sona anneannesi, dedesi ve dayısını bulan genç, gözyaşlarına hakim olamadı.