Müge Anlı'da ortalık yine karıştı: 35 yıllık eşini karşısında gördü, ayakkabı fırlattı Müge Anlı'dan eşinin bulunmasını isteyen kadının canlı yayındaki hareketleri olay oldu. Programda eşiyle yüzleştirilen Güler Kahraman, boşanma isteğini duyunca çılgına döndü. Zor sakinleştirilen kadının o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine şaşırtan anlara sahne oldu.

Programa katılan Güler Kahraman isimli kadın, 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Eşinin daha önce de başka kadınlar için kaçtığını söyleyen kadına, Serdar Kahraman'ın bulunduğuna dair haber verildi.

Eşinin boynuna atladı: Bulunan adam istemedi

Daha sonra ise canlı yayında eşiyle bir araya gelen Güler Kahraman karşısında gördüğü eşinin boynuna atlayarak sarılırken eşi kaçmaya çalıştı.

Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren adam, yan yana gelmek dahi istemedi. Hayatında başka bir kadının olmadığını söyleyen Serdar Bey boşanmak istedi.

Sinirlerine hakim olamadı: Ayakkabısını fırtlatmaya çalıştı

Sık sık sinirlerine hakim olamayarak eşinin yanına gitmeye çalışan kadın, bir ara ayakkabısını çıkartarak fırlatmaya çalıştı.

Görevliler ise sinirlerine hakim olamayan kadını tutarak sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaşananlara rağmen eşinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Güler Kahraman, barışmak istediğini söyleyerek boşanmayı reddetti.

Müge Anlı'yı kolundan öptü

Öte yandan canlı yayında Müge Anlı'ya sarılmak isteyen Güler Kahraman, Anlı'yı kolundan öptü.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Müge Anlı "Allah yarabbim. Tükürüklü tükürüklü öptü" dedi.

Kolunu dezenfekte eden Müge Anlı, "Benim tenim çok hassas, kesin moraracak. Siz de şahitsiniz" ifadelerini kullandı.

Güler Kahraman Müge Anlı'ya "Seni hep televizyonda gördüm. Hiç böyle görmedim canlı canlı. Isırmadım ki. Isırsam morarır" dedi.