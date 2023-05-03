Müge Anlı'daki yasak aşk olayında yeni gelişme: Duyanlar şaşkına döndü 16 Nisan'da kaybolan eşinin bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Ferdi Sözer, öğrendikleri karşısında şaşkına çevirdi. Aldatılan eşin öğrendiklerinin yanı sıra yasak aşk olayındaki dönerci Hasan'ın anlattıkları pes dedirtti.

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ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay ele alındı.

27 yaşındaki Esra Sözer, 16 Nisan'da Balıkesir'de kayboldu.

Sözer'i bulmak için eşi ve annesi, programa başvurarak Müge Anlı'dan yardım istedi.

Eşinin bulunmasını isteyen Ferdi Sözer, eşi Esra Sözer'in 7 aydır hamile olduğunu ve kendisini kandırdığını söyledi.

Hamile zannettiği eşi kilolu çıktı

Ancak Ferdi Sözer, programda duyduğu şey karşısında şaşkına döndü.

Ferdi Sözer, eşinin hamile değil de yalnızca kilolu olduğunu öğrendi.

Eşinin hamile değil de sadece kilolu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ferdi, ikinci bir şok daha yaşadı.

Esra'nın dönerci Hasan'a kaçtığını düşünen talihsiz kocanın şüpheleri doğru çıktı.

Evli olan dönerci, Esra'yı eşinin arabasıyla kaçırdı

Ferdi Sözer, "Ben aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum." ifadesini kullandı.

Evli olan dönerci Hasan'ın, Esra'yı eşinin arabasıyla kaçırdığı ortaya çıktı.

Herkesi şaşkına çeviren yasak aşk, Hasan'ın eşinin boşanmayı kabul etmemesiyle sekteye uğradı.

Ailesiyle de yüzleşen genç kadın, tavırlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Esra Sözer, anne evine dönmeye karar verdi.

Müge Anlı tepki gösterdi: Hiçbiriniz evliliğe layık değilsiniz

Ferdi Sözer, ayrılık kararı aldıkları eşinin teslim etmek üzere getirdiği düğün takılarını istemedi.

Çift boşanma yoluna girdi. Müge Anlı, yaşananlar sonrası "Bence biraz büyüyün." diyerek olaya tepkisini dile getirdi.

Anlı, "Akıl yaşta değil başta lafı çok doğru. Hiçbiriniz evliliğe layık değilsiniz..." dedi.