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Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 09:38
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:53
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün doğum günü kutlandı.
Kutlamaya 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmanın yapımcısı Mustafa Çam da katıldı.
İtirafta bulundu
Anlı, 'Tatlı Sert' programının 3 bininci bölümünde, 2015 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla ilgili itirafta bulundu.
Çam, Müge Anlı'nın katıldığı yarışmada 1 milyonluk soruyu açtıracağını söyledi. Çam, "Müge Hanım 250 bin TL’yi aslında bilip 1 milyona gelecekti ama ‘Ne olur yapmayın, o soruda çekilin’ gibi bir şey yaptık ama bizim birazcık acemiliğimiz oldu. Çok yüksek performans gösteren yarışmacılarımızdan biriydiniz siz." dedi.
Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı ViDEO
"İçimde yara kaldı"
Daha sonra Anlı, "İçimde yara kaldı. Bir zor soruyor. Ben bildikçe zor tarih sorusu soralım diyormuş. Ben aslında o sırada Tarih Fakültesi'nde okuyorum. Hâlâ niye o 1 milyonluk soruyu açtırmadım diye üzülüyorum." ifadesini kullandı.
Müge Anlı konuşmasının devamında, "1 milyonluk sorumuz yok, hayatımdaki en yapmadığım için pişman olduğum şeydir. Bir daha çağırın beni." dedi.