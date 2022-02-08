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    Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 42 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 08:40
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    Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi.

    GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 sal içindeki toplam 42 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı #2


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