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    Muğla açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

    Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen ise kurtarıldı.
    • 03.01.2023 - 12:50
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:09
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    Muğla açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen hareketliliği olduğunu tespit etti.

    Bölgeye ulaşan ekipler, geçen yılın son saatlerinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 32 kaçak göçmeni yakaladı.

    Ekipler bölgeye sevk edildi

    Yeni yılın ilk gününde ise saat 00.45'te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botun sürüklendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.

    Göçmenler kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre, ekiplerce lastik bottaki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.

    Muğla açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı #1

    Muğla açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı #2

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