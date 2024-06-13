Muğla açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran'da ilçesi açıklarında saat 05.10 ve 06.10'da lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

68 kaçak göçmen yakalandı

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 68 kaçak göçmeni yakaladı.

Yunanistan'ın ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı

Ekipler aynı tarihte saat 06.15'te, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botta bulunan 9'u çocuk 20 kaçak göçmeni ise kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)