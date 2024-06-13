Muğla açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran'da Bodrum ilçesi açıklarında saat 05.10 ve 06.10'da lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
68 kaçak göçmen yakalandı
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 68 kaçak göçmeni yakaladı.
Yunanistan'ın ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Ekipler aynı tarihte saat 06.15'te, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botta bulunan 9'u çocuk 20 kaçak göçmeni ise kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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