Muğla açıklarında botu batan göçmenler yüzerek karaya çıktı

İHA
Türkiye yasa dışı göçle mücadelesini sürdürüyor.
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere plajı açıklarında battı.
Kendi imkanları ile karaya çıktılar
Botta bulunan 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardı. Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.