Muğla Barlar Sokağı'nda bıçaklı saldırı Kız arkadaşları ile eğlenen grubun yanına gelen şahıslar bıçaklı dehşet yaşattı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken saldırganlar emniyete götürüldü.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sinirler gerildi.

Barlar Sokağı'nda meydana gelen olayda, N.Ç., S.Ç., H.Ç. ve S.A. isimli 4 genç, kız arkadaşları ile eğlenirken yanlarına A.N.B., M.H., F.R., M.R.I.N. ve M.H. isimli 5 Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı genç geldi.

Yanlarına gelen 5 yabancı uyruklu şahsın kendilerini rahatsız ettikleri ve kız arkadaşlarına laf attıkları iddiasıyla gençlerin arasında tartışma çıktı.

Bıçakla saldırdılar

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.Ç. ve S.Ç. ceplerinden çıkardıkları taşıdıkları kelebek tarzı bıçak ile 5 yabancı uyruklu gence saldırdı.

Çıkan kavgada 5 şahıs çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Devriye gezen ekipler yakaladı

Saldırganlar ise o esnada bölgede devriye gezen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Denize atılan bıçaklar bulundu

Öte yandan, kavgada kullanılan 2 bıçağın, saldırganların arkadaşları tarafından halk plajındaki denize atıldığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bıçağın bulunması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan araştırmaların ardından kavgada kullanılan 2 bıçak da bulundu.

Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan N.Ç. ve S.Ç. ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.