Muğla, büyük yangınların yıl dönümünde aynı korkuyu yaşadı 29 Temmuz 2021'de büyük yangın felaketini yaşayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün de orman yangını korkusu yaşandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

DHA

Türkiye'nin en hassas noktalarından biri orman yangınları.

29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'da çıkan yangınlarla yoğun bir mücadele verilmişti.

Yangınlar 21 bin hektar alanı külle çevirdi.

2 yıl sonra aynı günde aynı korku

Muğla'nın Marmaris ilçesi, büyük yangının 2'nci yılında aynı korkuyu yaşadı.

Sarıana Mahallesi’ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Ekipler müdahale etti

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 5 uçakla havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 152 personel ile karadan müdahale edildi.

5 dönüm arazi zarar gördü

Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.