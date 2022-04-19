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    Muğla jandarması, sahte turizm sitelerine erişim engeli getirdi

    Otellerin internet sitelerindeki verileri taklit ederek nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 26 internet sitesine erişim engel geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 18:27
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    Muğla jandarması, sahte turizm sitelerine erişim engeli getirdi

    Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı.

    Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar ise tatil bölgelerindeki işletmelerin internet sitesi verilerini kopyalarak dolandırıcılık yöntemine başvurdu.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar birimi 2022 yılında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla internet üzerinden otellere ait 352 site üzerinde çalışma yaptı.

    26 sahte siteye erişim engeli getirildi

    Yapılan çalışma sonrası sahte olduğu değerlendirilen 29 site ile ilgili otel yetkilileri ile kurulan koordine sonucunda 26 sahte web sitesinin lüks otellerin web sitelerini kopyaladığı ve sahte olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan işlemler sonrası sahte 26 web sitesi erişime engellenmesi sağlandı.

    8 şüpheliye adli işlem yapılacak

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar birimi tarafından 2021 yılı içerisinde 38 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldiği, olay ile ilgili tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

    Muğla jandarması, sahte turizm sitelerine erişim engeli getirdi #1

    Ucuz tatil tekliflerine karşı uyarı

    Vatandaşların bu tür olaylarda mağdur olmaması için; özellikle sosyal medya, e-posta, kısa mesaj gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil tekliflerine karşı dikkatli olması istendi.

    Çeşitli kaynaklardan kontrol edilmeli

    Tanıtımı yapılan tesise yönelik rezervasyon motoruna yer verilmeyip sahte sitelerin çoğunlukla doğrudan telefon aramasına yönlendirildiği, bu hususta tüketicilerin şüpheyle yaklaşarak belirtilen telefon numarasını farklı kaynaklardan kontrol etmesi de istendi.

    Teyit etmeden rezervasyon yapılmamalı

    Dolandırıcılar tarafından yüksek reklam bedelleri ödenerek arama motorlarından ilk sırada çıkan otellerin düşük fiyatla rezervasyon tekliflerini teyit etmeden rezervasyon yaptırmamaları istendi.


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