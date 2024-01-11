Muğla Marmaris'te bakıma getirilen yat alev aldı

İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası'nda faaliyet gösteren yatçılık firmasında elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatlardan birinden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler hemen alarma geçti.
Kısa sürede acil durum düzenine geçerek yangına müdahale eden firma çalışanları itfaiye ekipleri bölgeye gelinceye kadar yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Düzenlenen tatbikatlar işe yaradı
Yangın çıkan yatta maddi hasar oluşurken alevlerin bölgedeki diğer deniz araçlarına sıçramadan söndürülmesi takdir topladı.
Firmada rutin aralıklarla yangın eğitimi verilip yangın tatbikatı düzenlendiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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