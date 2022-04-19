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    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

    Yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirip, dublörler kullanarak gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
    • 19.04.2022 - 16:02
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    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'şantaj' yapıldığı istihbaratına ulaştı.

    6 ay süren teknik ve fizikin ardından Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    18 farklı adrese operasyon

    18 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda B.Ş., Ş.S., A.A., F.E.N. A.Ş., M.Ö., M.Y., A.S., ile H.Ş., gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 550 bin lira, 8 bin 200 pound, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama #1

    7 şüpheli adli kontrol ile serbest

    Yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirip, dublörler kullanarak gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı ileri sürülen 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Ahmet Sevim (49) ile Hatice Şahin (51) tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    ‘Prenses’ lakabıyla tanınıyor

    DHA'da yer alan habere göre lüks yaşantı sürdüğü öğrenilen çete lideri Hatice Şahin'in Bodrum'da lüks villalarda tatil yaptığı, çevresinde 'Prenses' lakabı ile tanındığı belirtildi.


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