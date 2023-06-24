Muğla merkezli 'Kukla' operasyonunda 6 kişi tutuklandı Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kukla' operasyonunun Muğla merkezli 5 ildeki ayağında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kukla' operasyonu kapsamında Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından organize suç örgütlerine ve bu gruplara silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla merkezli İstanbul, Samsun, Ağrı ve Rize'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 503 fişek, çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.