Muğla sigara izmaritinden dolayı yandı: 1 tutuklama Kentte makilikte çıkıp, bozuk ormana sıçrayan, 9 hektar alanın zarar gördüğü yangında 22 yaşındaki gencin attığı sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. Gözaltına alının genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

Yurtta orman yangınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yaşanan yangınları kısa sürede kontrol altına almak amacıyla yapılan mücadeleler sürerken dikkatsiz ve bilinçli yangınlar rüzgarın etkisiyle binlerce alana hasar verdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın da paniğe sebep oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.

12 saat sonra kontrol altına alındı

Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı.

Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Sigara izmaritinden çıktığı belirlendi

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle İsmail Akkaya gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yangının atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.