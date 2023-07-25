DHA

Yurtta yangınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yaşanan yangınları kısa sürede kontrol altına almak amacıyla yapılan mücadeleler sürerken dikkatsiz ve bilinçli yangınlar rüzgarın etkisiyle binlerce alana hasar verdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında çıkan da paniğe sebep oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.

12 saat sonra kontrol altına alındı

Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı.

Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Seydikemer'de ormanı sigara izmariti yakmış, şüpheli tutuklandı #2

Sigara izmaritinden çıktığı belirlendi

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle İsmail Akkaya gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yangının atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Seydikemer'de ormanı sigara izmariti yakmış, şüpheli tutuklandı #3