Muğla ve Denizli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı Eş zamanlı masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda, şüphelilerin baskını haber vermek için ikaz cihazı kullandıkları ortaya çıktı.

DHA

Türkiye'de seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da ülke huzurunu bozan şahıslara yönelik operasyonlar da sürdürülüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmalara başlayan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeteyi 4 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı.

Masaj salonuna operasyon

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenledi.

Suç unsurları bulundu

Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin, baskını haber vermek için ikaz cihazı kullandıkları ortaya çıktı.

8 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.