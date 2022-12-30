Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

Akdeniz ve Ege'de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA'nın haberine göre; Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.