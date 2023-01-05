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- Muğla'da 110 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'da 110 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
- 05.01.2023 - 12:57
Muğla'da, Ahmet ve Keziban Çiftçi'nin çocukları 7 yaşındaki Ayşenaz Çiftçi doğuştan kirli ve temiz kan damarları ters olarak doğdu.
Doğduğundan 3. gün sonra teşhis konulan Çiftçi, bugüne kadar birçok hastanede tedavi gördü.
Son olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tedavisi altında olan Çiftçi 13 Eylül'de ameliyat oldu.
5 gün baygınlık geçirdi
Ameliyatından 5 gün sonra baygınlık geçiren Çiftçi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
110 gün yoğun bakımda kaldı
Yaklaşık 110 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Oksijen yetersizliği dolayısıyla hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.
Cenazesi defnedildi
İHA'nın haberine göre, Çiftçi'nin cenazesi memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.