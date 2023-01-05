Muğla'da 110 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde oksijen yetersizliği dolayısıyla 110 gündür yoğun bakımda olan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Muğla'da, Ahmet ve Keziban Çiftçi'nin çocukları 7 yaşındaki Ayşenaz Çiftçi doğuştan kirli ve temiz kan damarları ters olarak doğdu.

Doğduğundan 3. gün sonra teşhis konulan Çiftçi, bugüne kadar birçok hastanede tedavi gördü.

Son olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tedavisi altında olan Çiftçi 13 Eylül'de ameliyat oldu.

5 gün baygınlık geçirdi

Ameliyatından 5 gün sonra baygınlık geçiren Çiftçi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

110 gün yoğun bakımda kaldı

Yaklaşık 110 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Oksijen yetersizliği dolayısıyla hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.

Cenazesi defnedildi

İHA'nın haberine göre, Çiftçi'nin cenazesi memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.