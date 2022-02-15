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    Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

    Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 111 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Boru tarafından yakalanırken, göçmen kaçakçısı 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:48
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    Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti yapıldı.

    111 DÜZENSİZ GÖÇMEN YELKENLİ TEKNEDE YAKALANDI

    Ekipler tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tekne içerisindeki 111 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    2 GÖÇMEN KAÇAKÇISINA YASAL İŞLEM YAPILDI

    Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Muğla da 111 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Muğla da 111 düzensiz göçmen yakalandı #2


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