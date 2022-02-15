Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 111 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Boru tarafından yakalanırken, göçmen kaçakçısı 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti yapıldı.

111 DÜZENSİZ GÖÇMEN YELKENLİ TEKNEDE YAKALANDI

Ekipler tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tekne içerisindeki 111 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISINA YASAL İŞLEM YAPILDI

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.





