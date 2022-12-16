Muğla'da 144 kaçak göçmen yakalandı

Ula ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan 3 araçta 144 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi devam ediyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Gökçe Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

144 kişi yakalandı

DHA'nın haberine göre araçlarda İran, Afganistan, Suriye, Filistin ve Bangladeş uyruklu; 60'ı erkek, 43'ü çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 144 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlük şüphelileri M.S., M.D. ve V.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





