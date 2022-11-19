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    Muğla'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

    Bodrum ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
    • 19.11.2022 - 17:21
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    Muğla'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Ekipler dün saat 15.00 sıralarında Bodrum'un Gölbaşı Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurdukları otomobilde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

    Bir kişi yakalandı

    Ekipler, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.Y.'yi gözaltına aldı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Muğla da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı #1


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