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- Muğla'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Muğla'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Bodrum ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
- 19.11.2022 - 17:21
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler dün saat 15.00 sıralarında Bodrum'un Gölbaşı Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurdukları otomobilde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Bir kişi yakalandı
Ekipler, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.Y.'yi gözaltına aldı.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.