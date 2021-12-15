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    Muğla’da, 17 kaçak göçmen kurtarıldı

    Marmaris’te Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen, can salı içindeki 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:43
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    Muğla’da, 17 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Bölgede görevli olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Karaya çıkartılan 13 Yemen, 2 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 17 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Muğla’da, 17 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Muğla’da, 17 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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