Muğla'da 17 yaşındaki genç yaşlı adamı öldürdü

Bir evde çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki genç, 71 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı polise teslim oldu.

Muğla'nın Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde, İdris Durum (71) ile A.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., Durum'u boğazından bıçakladı.

TESLİM OLDU

Çevredekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Durum'un olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından A.K, polis ekiplerine teslim oldu.