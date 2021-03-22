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- Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu
Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu
6 şüphelinin 20 milyon dolara satmak üzere olduğu İbranice kitabe, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
- DHA
- 22.03.2021 - 12:25
- Güncelleme : 22.03.2021 - 12:28
Güvenlik güçleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç, dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu.
1700 YILLIK ESER ELE GEÇİRİLDİ
Otomobilde yapılan aramada, 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.