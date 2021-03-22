Haberler

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu

Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu

6 şüphelinin 20 milyon dolara satmak üzere olduğu İbranice kitabe, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.