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    Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu

    6 şüphelinin 20 milyon dolara satmak üzere olduğu İbranice kitabe, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 12:28
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    Muğla'da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu

    Güvenlik güçleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç, dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu.

    1700 YILLIK ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Otomobilde yapılan aramada, 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

    Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    Muğla da 1700 yıllık İbranice kitabe, satılmak üzereyken bulundu #1

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