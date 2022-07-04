Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi

Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 1788 şişe sahte içki ele geçirilirken yakalanan bir kişi serbest bırakıldı.

Bayram tatili öncesinde güvenlik güçleri sahte içki operasyonlarını artırdı.

​Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, bayram tatili öncesi sahte içki operasyonu düzenledi.

İstanbul'dan sahte içki getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, bir kamyoneti takibe aldı.

1788 şişe sahte içki ele geçirildi

DHA'nın haberine göre bugün sabah saatlerinde ilçe girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada toplam 1788 şişe sahte rakı, votka, bira ve viski ele geçirildi.

Şüpheli G.T. gözaltına alındı.

Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan G.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.













