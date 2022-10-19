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    Muğla'da 2 çocuğu taciz edilen anne konuştu

    Erkek çocuğuna cinsel istismar ve tehditte bulunduğu ileri sürülen T.Y.'nin 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
    • 19.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:14
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    Muğla'da 2 çocuğu taciz edilen anne konuştu

    Muğla'nın Datça ilçesinde, geçen yıl 5 Ağustos ayında 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.S.'ye cinsel istismar ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklu T.Y.'nin duruşması görüldü.

    Kargı sahilinde kumsalda 12 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynayan Y.S., iddiaya göre T.Y.'nin cinsel istismarına uğradı. Y.S.'nin ailesi, yaklaşık 2 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

    10 yıla kadar hapis istemi

    Bunun üzerine polis soruşturma başlattı.

    Soruşturmanın ardından T.Y. hakkında, 'Sarkıntılık suretiyle çocuğa cinsel istismar' ve 'Çocuğa yönelik tehdit' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Muğla da 2 çocuğu taciz edilen anne konuştu #1

    Şüpheli suçlamaları kabul etmedi

    15 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık T.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını söyledi.

    Duruşma sırasında anne, baba ve ağabeyinin yanı sıra çocuk Y.S.'nin beyanı uzman eşliğinde, şüphelinin de bulunduğu ortamda alındı.

    Muğla da 2 çocuğu taciz edilen anne konuştu #2

    Sanık 2'nci duruşmaya gelmedi

    Datçalılar, bugün görülen 2'nci duruşma öncesinde adliye binası önüne akın etti. Tutuksuz sanık T.Y. ise duruşmaya katılmadı.

    Duruşma ertelendi

    Duruşmada 2 tanık ve mağdur Y.S.'nin annesi 33 yaşındaki Selda S. dinlendi. Tarafların dinlenmesinden sonra hakim, duruşmayı erteledi.

    "Aldıkları tehditleri belirtti"

    Y.S.'nin ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, "Bugün olayı bizzat gören 2 tanığımız dinlendi. Tanıklardan biri yaşanan hususu dile getirdi. Mahkeme, özellikle neden 2 ay sonra şikayet edildiğine ilişkin açıklama istedi. Mağdurun annesi, neden 2 ay gecikmeli şikayette bulunduklarını anlattı. Özellikle aldıkları tehditleri belirtti." dedi.

    "Yalnız başına mücadele etmeye çalışmayın"

    DHA'nın haberine göre, Y.S.'nin annesi Selda S. ise yaşanan süreçte aile olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtip, "Bu süreçte etrafımızda olan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem, benzer olaylarla karşısında yalnız başına mücadele etmeye çalışmayın. Kalabalık olun. Tehditlerin, baskıların sesleri, bir süre sonra sizinkilerden daha gür çıkmıyor. Bizim talebimiz; öncelikle adalet ve eşitlik." dedi.

    Muğla da 2 çocuğu taciz edilen anne konuştu #3


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