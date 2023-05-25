Muğla'da 2 kişi iş vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş bulma vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şüphelilere yönelik 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Polis, fuhuş şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdikleri belirledi.

"Çok para kazanacaksınız zengin olacaksınız"

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanıp, zengin olacaksınız' diyerek, fuhşa zorladıkları belirlendi.

Ayrılmak isteyenlere şantaj yaptılar

Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi.

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından dün sabah saatlerinde operasyon için harekete geçti. 3 farklı adrese 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş çetesinden kurtarılan 8 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.U. (44) ile A.Ç. (53) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.