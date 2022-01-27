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- Muğla'da 22 yıl hapsi bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'da 22 yıl hapsi bulunan hükümlü yakalandı
Fethiye ilçesinde çocuğun cinsel istismarından 22 yıl 4 ay hapsi bulunan hükümlü, tespit edildiği adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 27.01.2022 - 16:59
- Güncelleme : 27.01.2022 - 17:08
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.D. (27), polis ekipleri tarafından aranıyordu.
YERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, titiz çalışmaları sonucu zanlının Çamköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adrese yönelen ekipler tarafından takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.