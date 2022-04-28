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    Muğla’da 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü

    24 yaşındaki gencin dere yatağında iple boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yabancı uyruklu sevgililer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • 28.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 09:31
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    Muğla’da 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü

    Muğla’nın Seydikemer ilçesi Boğalar Mahallesi'ndeki Atlıdere yol ayrımında bulunan dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İple boğularak öldürüldü

    Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, Kerim Bozan (24) olduğu belirlendi.

    Muğla’da 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü #1

    Yabancı uyruklu sevgililer yakalandı

    Önceki akşam işlenen cinayetle ilgili Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu sevgilisi Hayder S. (31) ile birlikte görüldüğünü belirledi.

    Muğla’da 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü #2

    ‘Rahatsız ediyordu’

    Bunun üzerine sevgili oldukları öğrenilen yabancı uyruklu Elizabeth O.  ile Hayder S., Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan sevgililerin jandarmadaki sorgulamalarında Bozan'ı, Elizabeth O.'yu rahatsız ettiği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

    Muğla’da 24 yaşındaki genç iple boğularak öldürüldü #3

    Her ikisi de tutuklandı

    DHA’nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından saatlerinde adliyeye sevk edilen sevgililer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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