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    Muğla’da, 27 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itildikleri tespit edilen can salı içindeki 27 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 02.12.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:17
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    Muğla’da, 27 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Datça açıklarında can salı içinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye, kurtarma botu sevk edildi.

    Yunanistan tarafından itilen göçmenler kurtarıldı

    İHA’nın haberine göre; Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına can salları içinde geri itilen 27 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Muğla’da, 27 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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