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    Muğla'da 28 yıllık polis memuru, meslektaşının kurşunuyla can verdi

    Ortaca ilçesindeki polis merkezinde bir memurun temizlediği beylik tabanca ateş aldı. Odadaki 28 yıllık polis memuru, kasığına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:07
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    Muğla'da 28 yıllık polis memuru, meslektaşının kurşunuyla can verdi

    Muğla Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nden silah sesi yükseldi.

    İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı.

    KURŞUNU, MESLEKTAŞINI YARALADI

    Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti.

    3 ÇOCUK BABASI POLİS, KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi.

    Muğla da 28 yıllık polis memuru, meslektaşının kurşunuyla can verdi #1


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