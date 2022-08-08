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    Muğla’da, 33 kaçak göçmen yakalandı

    Seydikemer-Ankara kara yolu üzerinde durdurulan 2 otobüs içinde Suriye, Afganistan, Filistin ve Eritre uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.
    • 08.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 14:55
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    Muğla’da, 33 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İstanbul'dan otobüslerle Seydikemer'e kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, Erzurum plakalı bir otomobilin öncülük ettiği 2 otobüsü, sabah saatlerinde Seydikemer-Antalya kara yolu üzerinde durdurdu.

    Göç İdaresi’ne teslim edildiler

    Otobüslerde Suriye, Afganistan, Filistin ve Eritre uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. Kadın ve çocukların da arasında bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    4 organizatör şüphelisi yakalandı

    Otomobil içerisinde gözaltına alınan ve üzerlerinde göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen toplam 70 bin lira ele geçirilen organizatör şüphelileri U.Ş., (31), M.E.H., (31), G.Y., (47), ve Y.G.'nin (27) ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Muğla’da, 33 kaçak göçmen yakalandı #1


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