Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
İHA

Kaçak göçmenlere yönelik uygulamalar sürüyor.

Muğla'nın ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

35 GÖÇMEN YAKALANDI

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör