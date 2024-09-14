Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
Kaçak göçmenlere yönelik uygulamalar sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
35 GÖÇMEN YAKALANDI
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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