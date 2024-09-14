Haberler



3. Sayfa



Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı yollardan yelkenli tekne ile kaçma hazırlığında olan 35 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandığı duyuruldu.