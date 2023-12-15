Muğla'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı: 19 tanesi de yakalandı

DHA
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Aralık saat 05.30’da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
19 kaçak göçmen yakalandı
Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı.
35 göçmen de kurtarıldı
Ekipler aynı tarihte saat 21.45’te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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