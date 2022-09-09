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    Muğla'da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar

    350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • 09.09.2022 - 17:28
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    Muğla'da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar

    Muğla'da hırsızlık yapmak isteyen 3 şüpheli kendilerini belli etmemek için farklı bir yöntem denedi.

    Dikkat çekmemek için lüks araç kiralayan hırsızlar  26 Nisan'da 350 metre uzunluğunda bakır haberleşme nakil hattı kablosu çaldığı ortaya çıktı.

    Yaşanan olayın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 3 şüphelinin izine rastlandı.

    Şüpheliler farklı şehirde yakalandı

    Aydın'da olduğu belirlenen Hasan A. (45), Abdullah G. (34) ve Burak C. (27), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi.

    DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Muğla da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar #1

    Muğla da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar #2


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