Muğla'da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar

Muğla'da 350 metre bakır kablo çalmak için araba kiraladılar

350 metre uzunluğunda haberleşme nakil hattı kablosu çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'da hırsızlık yapmak isteyen 3 şüpheli kendilerini belli etmemek için farklı bir yöntem denedi.

Dikkat çekmemek için lüks araç kiralayan hırsızlar 26 Nisan'da 350 metre uzunluğunda bakır haberleşme nakil hattı kablosu çaldığı ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 3 şüphelinin izine rastlandı.

Şüpheliler farklı şehirde yakalandı

Aydın'da olduğu belirlenen Hasan A. (45), Abdullah G. (34) ve Burak C. (27), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi.

DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





