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    Muğla'da 38 haftalık hamile Kübra, karnındaki bebeğiyle öldü

    Yatağan ilçesinde 38 haftalık hamile Kübra Tavas (25), eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Tavas'ın öldüğü belirlenirken, karnındaki bebeği de kurtarılamadı.
    • 26.12.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:14
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    Muğla'da 38 haftalık hamile Kübra, karnındaki bebeğiyle öldü

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Hacıbayramlar Mahallesi'nde Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu.

    Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü öğrenildi

    Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi.

    Tavas'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Kübra Tavas'ın otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

    Gözyaşları içinde toprağa verildi

    DHA'nın aktardığına göre helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Muğla da 38 haftalık hamile Kübra, karnındaki bebeğiyle öldü #1


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