Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 38 kaçak göçmen ve 4 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.

Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.

4 Türk vatandaşı ve 38 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen için harekete geçti.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen kurtarıldı.

4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

DHA'nın aktarımına göre; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.