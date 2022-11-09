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    Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 38 kaçak göçmen ve 4 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
    • 09.11.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:33
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    Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

    Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.

    4 Türk vatandaşı ve 38 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen için harekete geçti.

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen kurtarıldı.

    4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    DHA'nın aktarımına göre; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.

    Muğla da 38 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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