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- Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 38 kaçak göçmen ve 4 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
- 09.11.2022 - 08:41
- Güncelleme : 09.11.2022 - 09:33
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...
Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.
4 Türk vatandaşı ve 38 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen için harekete geçti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen kurtarıldı.
4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
DHA'nın aktarımına göre; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.