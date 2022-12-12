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    Muğla’da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından itilen 40 göçmeni güvenlik güçleri kurtardı.
    • 12.12.2022 - 22:13
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    Muğla’da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Ege'de yeni bir facianın eşiğinden dönüldü.

    Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

    40 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilerek ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

    Kurtarılan düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Muğla’da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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