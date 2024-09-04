Haberler



3. Sayfa



Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ilçesinde iki ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bindikleri lastik bot, motor arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye gelen Türk Sahil ekipleri, kaçamaya çalışan göçmenleri yakaladı.