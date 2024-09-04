Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, arıza yaptı.
Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçti.
44 KİŞİ KURTARILDI
Bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlardaki 44 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış