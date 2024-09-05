Muğla'da 5 günde 50 yıldırım yangını Son 5 gün içerisinde Muğla'dameydana gelen 50 yıldırım yangınında, 5 hektar alan yanarak zarar gördü.

DHA

Muğla'nın farklı ilçelerinde 1-5 Eylül tarihleri arasında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgede çok sayıda yıldırım yangınına yol açtı.

YILDIRIMLAR, 5 GÜNDE 50 YANGINA NEDEN OLDU

Son beş gün içinde 50 farklı noktada yıldırım kaynaklı yangınlar çıkarken, bu yangınlar itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve karadan hızlı müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Toplamda 50 yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)